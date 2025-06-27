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Генконсульство РФ в Кракове закрылось после 80 лет работы

В Кракове спустя 80 лет работы закрылось генконсульство России
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Shutterstock/FOTODOM

В Кракове прекратило работу генеральное консульство России, которое вело свою деятельность в течение 80 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что у РФ в Польше осталось генконсульство, находящееся в Гданьске. Кроме того, граждане могут обращаться в консульский отдел российского посольства в Варшаве.

12 мая польский министр иностранных дел Радослав Сикорский объявил, что руководство страны решило закрыть генеральное консульство РФ в Кракове. Учреждение должно было прекратить работу до 30 июня текущего года.

Варшава пошла на такой шаг из-за появившихся в ее распоряжении «доказательств» того, что российские специальные службы якобы причастны к диверсионной атаке на местный торговый центр. Речь идет о пожаре в комплексе на улице Марывильской в столице Польши, произошедшем в 2024 году. Тогда здание полностью сгорело.

Ранее в МИД РФ высказались о заморозке дипотношений с Польшей.

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