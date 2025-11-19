Польша закроет последнее работающее в стране генконсульство России

Польша приняла решение о закрытии последнего работающего на территории страны генерального консульства России в Гданьске. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, трансляцию его выступления вел польский новостной телеканал TVP Info.

«Я принял решение отозвать разрешение на работу генконсульства Российской Федерации в Гданьске», — заявил глава МИД в Сейме (нижняя палата польского парламента).

27 июня в Кракове прекратило работу генконсульство РФ, которое вело свою деятельность в течение 80 лет. После этого у России осталось единственное работающее на территории Польши генконсульство, находящееся в Гданьске. Однако теперь и оно будет закрыто. Граждане по-прежнему смогут обращаться в консульский отдел российского посольства в Варшаве.

В июле министерство иностранных дел России анонсировало закрытие генконсульства Польши в Калининграде. 11 июля в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Польши в России, которому вручена нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры на отзыв польскими властями согласия на функционирование генконсульства РФ в Кракове российская сторона с 29 августа 2025 года отзывает согласие о сотрудничестве по функционированию генконсульства Польши в Калининграде.

В ведомстве уточнили, что такой шаг вызван необоснованными и враждебными действиями польской стороны, выразившимися в сокращении «под надуманным предлогом российского консульского присутствия» на территории республики. В МИД подчеркнули, что ни один недружественный выпад против России не останется без реакции.

Ранее в МИД РФ высказались о заморозке дипотношений с Польшей.