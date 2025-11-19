Axios сообщило об отмене встречи Уиткоффа и Зеленского

Специальный представитель главы Белого дома Дональда Трампа Стив Уиткофф отменил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции. Об этом сообщщило Axios, ссылаясь на чиновников из США.

«Уиткофф должен был встретиться с Зеленским в среду в Турции, но отложил свою поездку», — утверждается в публикации.

Утром 19 ноября сообщалось, что Зеленский прибыл в Анкару на переговоры с Уиткоффом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Украинского лидера сопровождает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который до этого совершил рабочую поездку в Соединенные Штаты.

Накануне Зеленский заявил, что 19 ноября планирует провести ряд встреч в Турции для подготовки к возобновлению переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта. Сообщалось, что спецпосланник Трампа Уиткофф примет участие в переговорах с украинским лидером.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители России не будут участвовать в предстоящих переговорах Украины и США в Турции.

Ранее дипломат заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной в Стамбуле.