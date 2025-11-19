На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский прибыл в Анкару

Зеленский прибыл в Анкару на переговоры с Эрдоганом и Уиткоффом
true
true
true
close
IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

19 ноября планируются переговоры Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Главу украинского государства сопровождает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который до этого совершил рабочую поездку в США.

Накануне Зеленский заявил, что 19 ноября планирует провести ряд встреч в Турции для подготовки к возобновлению переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф примет участие в переговорах с украинским лидером.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители России не будут участвовать в предстоящих переговорах Украины и США в Турции.

Ранее дипломат заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной в Стамбуле.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами