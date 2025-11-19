Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
19 ноября планируются переговоры Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Главу украинского государства сопровождает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который до этого совершил рабочую поездку в США.
Накануне Зеленский заявил, что 19 ноября планирует провести ряд встреч в Турции для подготовки к возобновлению переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф примет участие в переговорах с украинским лидером.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители России не будут участвовать в предстоящих переговорах Украины и США в Турции.
Ранее дипломат заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной в Стамбуле.