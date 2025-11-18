Стало известно, когда Уиткофф встретится с Зеленским

Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Турцию 19 ноября, где примет участие в переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

«Спецпосланник США Уиткофф посетит Турцию в среду, примет участие в переговорах с Зеленским», — говорится в сообщении.

Накануне неназванные источники сообщили газете Politico, что в Евросоюзе (ЕС) сомневаются в способности Уиткоффа надежно передавать информацию президенту США по конфликту на Украине. По данным газеты, чиновники ЕС потрясены непониманием Уиткоффом всех тонкостей конфликта между Москвой и Киевом. Из-за чего европейские лидеры стремятся общаться с президентом Трампом напрямую, как можно чаще и в присутствии как можно большего числа своих коллег, говорится в статье.

До этого заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Кислица во время одной из встреч с Уиткоффом упрекнул его за якобы «повторение российской риторики». Украинский дипломат посетовал, что спецпосланник «действительно принимал за чистую монету то, что ему говорили русские».

Ранее сообщалось, что Зеленский посетит Турцию для подготовки к возобновлению переговоров.