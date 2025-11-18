На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда Уиткофф встретится с Зеленским

Reuters: Уиткофф встретится с Зеленским 19 ноября в Турции
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Турцию 19 ноября, где примет участие в переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

«Спецпосланник США Уиткофф посетит Турцию в среду, примет участие в переговорах с Зеленским», — говорится в сообщении.

Накануне неназванные источники сообщили газете Politico, что в Евросоюзе (ЕС) сомневаются в способности Уиткоффа надежно передавать информацию президенту США по конфликту на Украине. По данным газеты, чиновники ЕС потрясены непониманием Уиткоффом всех тонкостей конфликта между Москвой и Киевом. Из-за чего европейские лидеры стремятся общаться с президентом Трампом напрямую, как можно чаще и в присутствии как можно большего числа своих коллег, говорится в статье.

До этого заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Кислица во время одной из встреч с Уиткоффом упрекнул его за якобы «повторение российской риторики». Украинский дипломат посетовал, что спецпосланник «действительно принимал за чистую монету то, что ему говорили русские».

Ранее сообщалось, что Зеленский посетит Турцию для подготовки к возобновлению переговоров.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами