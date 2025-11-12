Временный поверенный Иванов: Россия готова к переговорам с Украиной в Стамбуле

Россия готова в любой момент возобновить переговоры с Украиной на стамбульской площадке, но Киев не реагирует на предложения. Об этом ТАСС заявил временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов, выступая на конференции Валдайского клуба в Стамбуле.

«Российская сторона неоднократно подчеркивала, что мы готовы к продолжению прямых переговоров с украинской стороной. Наши турецкие партнеры подтверждают, что стамбульская площадка остается в нашем распоряжении», — сказал дипломат.

Он отметил, что Москва ранее предлагала создать три рабочие группы для онлайн-переговоров, но ответа от Киева не последовало.

Иванов подчеркнул, что для возобновления диалога необходима политическая воля украинской стороны.

2 ноября глава МИД Хакан Фидан заявил, что Турция готова принять четвертый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине между делегациями Москвы и Киева, а также организовать саммит лидеров двух стран.

23 июля во дворце Чираган прошел третий раунд переговоров делегаций России и Украины по вопросам урегулирования конфликта. В ходе этой встречи РФ предложила Украине сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн. Украинская сторона обещала рассмотреть эту идею.

