В Кремле прокомментировали предстоящие переговоры Зеленского и Уиткоффа в Турции

Песков: представители РФ не примут участия в переговорах Украины и США в Турции

Представители Российской Федерации не будут участвовать в предстоящих переговорах Украины и США в Турции по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«Нет, представителей России не будет. Контакты осуществляются без российского участия», — сказал представитель Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 19 ноября планирует провести ряд встреч в Турции для подготовки к возобновлению переговоров с Россией. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф примет участие в переговорах с украинским лидером.

12 ноября замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры между Киевом и Москвой официально приостановлены. По его словам, представители РФ игнорировали конкретные шаги по урегулированию.

Ранее дипломат заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной в Стамбуле.