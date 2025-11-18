Зеленский посетит Турцию для подготовки к возобновлению переговоров

Зеленский отправится в Турцию для подготовки к активизации переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский завтра планирует провести ряд встреч в Турции для подготовки к возобновлению переговоров с Россией. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Завтра — встречи в Турции. Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны — это первый приоритет Украины», — написал он.

Зеленский добавил, что также ведется работа над возобновлением процессов обмена и возвращения пленных.

До этого депутат Рады Алексей Гончаренко высказал мнение, что украинский лидер во время визита в Турцию может встретиться со своим соратником, бизнесменом Тимуром Миндичем, который подозревается в коррупции и недавно покинул Украину.

12 ноября замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры между Киевом и Москвой официально приостановлены. По его словам, представители РФ игнорировали конкретные шаги по урегулированию.

Ранее дипломат заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной в Стамбуле.