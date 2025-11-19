Песков: Россия всегда будет хранить память о Сталинградской битве

Россия и ее граждане всегда будут хранить память о Сталинградской битве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном переименовании Волгограда в Сталинград.

«Президент, и каждый гражданин нашей страны, хранят святую память о Сталинградской битве. И мы будем это делать всегда», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Накануне президент РФ Владимир Путин в рамках церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград» заявил, что участники специальной военной операции (СВО) на Украине так же, как и их предшественники, сражающиеся за Сталинград в годы Второй мировой войны, всегда помнят, что за ними Россия.

Российский лидер поблагодарил жителей города, которые отстаивали Родину и в послевоенные годы сделали все для ее возрождения.

В мае общественное движение «Ветераны России» направило обращение Путину с предложением вернуть городу Волгограду название Сталинград. По мнению активистов, возвращение к старому названию позволит привлечь в город больше туристов.

Ранее Путин пообещал подумать над возвращением Волгограду прежнего названия.