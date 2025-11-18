Путин объяснил, что общего между участниками СВО и Сталинградской битвы

Путин: участники СВО всегда помнят, что за ними Россия

Участники специальной военной операции (СВО) на Украине так же, как и их предшественники, сражающиеся за Сталинград в годы Второй мировой войны, всегда помнят, что за ними Россия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград», пишет ТАСС.

Российский лидер поблагодарил жителей города, которые отстаивали Родину и в послевоенные годы сделали все для ее возрождения.

«Спасибо за то, что вы вспомнили участников специальной военной операции. Они и мы все вместе, так же, как и вы, всегда будем помнить, что за нами Россия», — сказал глава государства.

До этого Путин назвал ветеранов СВО элитой России, которой «не страшно передать в руки» страну. Он подчеркнул, что за этими людьми будущее России.

В свою очередь зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отмечал, что одной из важнейших задач государства является поддержка участников спецоперации на Украине и их семей. По его словам, Россия делает все, чтобы защитники Отечествеа ощущали поддержку и искреннюю благодарность общества в виде прямых реальных дел.

