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Путина призвали переименовать Волгоград в Сталинград

«Ветераны России» призвали Путина переименовать Волгоград в Сталинград
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Telegram-канал Администрация Волгограда

Общественное движение «Ветераны России» направило обращение российскому президенту Владимиру Путину с предложением вернуть городу Волгограду название Сталинград. Об этом сообщает РИА Новости.

«По мнению Общероссийского общественного движения «Ветераны России», снова возникает геополитическая необходимость вернуться к вопросу о переименовании Волгограда в Сталинград с целью восстановления исторической справедливости», — говорится в обращении.

Отмечается, что с точки зрения туристической привлекательности и узнаваемости города необходимо вернуть ему название Сталинград.

7 мая дорожные знаки с надписью «Волгоград» временно заменили на «Сталинград» на всех основных въездах в город.

До этого 15-летняя активистка и жительница региона Регина Султанова предложила насовсем переименовать Волгоград в Сталинград. Соответствующее предложение она направила президенту России Владимиру Путину.

Путин не исключил возможности переименования Волгограда в Сталинград, если так решит большинство жителей города.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург будет временно переименован обратно в Ленинград, но только для пилотов и авиадиспетчеров.

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