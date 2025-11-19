Axios узнал о тайном плане США и России по завершению конфликта на Украине

Axios: США консультируются с РФ по новому плану урегулирования на Украине

Вашингтон разрабатывает новый план по урегулированию украинского конфликта, проводя консультации с Москвой. Об этом сообщил американский портал Axios.

«План из 28 пунктов вдохновлен успешными усилиями президента [США Дональда] Трампа по достижению сделки относительно сектора Газа», — сказано в материале.

Уточняется, что ключевую роль в работе над планом играет спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф. По данным портала, дипломат подробно обсудил его со специальным представителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

Накануне Дональд Трамп заявил, что его «удивляет» продолжение конфликта на Украине. По словам главы Белого дома, он остановил восемь войн, и осталась еще одна.

16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о диалоге России и США по урегулированию на Украине. Он отметил, что разговор активно ведется на основе тех пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже.

Ранее Орбан предсказал скорое завершение конфликта на Украине.