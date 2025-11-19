Трамп призвал не отвлекаться от достижений своей администрации

Президент США Дональд Трамп призвал не отвлекаться от достижений его администрации на фоне принятия законопроекта об обнародовании документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

«Мне все равно, когда сенат примет законопроект палаты представителей, сегодня вечером или в какое-то другое время в ближайшем будущем. Я просто не хочу, чтобы республиканцы отводили взгляд от всех побед, которых мы добились», — написал американский лидер.

Незадолго до этого сенат США заочно принял законопроект об обнародовании документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

До этого американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что Трамп «глубоко обеспокоен» ситуацией вокруг публикации файлов Эпштейна и находится в «состоянии паники», поскольку в документах упоминается его имя.

По мнению сенатора, «разумно предположить, что он не стал бы так яростно опровергать эту историю или запугивать республиканцев в палате представителей, если бы в этой информации не было чего-то конкретно компрометирующего».

Ранее Трамп назвал журналистку «свинкой» после вопроса о деле Эпштейна.