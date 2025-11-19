На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп призвал не отвлекаться от достижений своей администрации

Трамп призвал республиканцев не отвлекаться от достижений из-за дела Эпштейна
true
true
true
close
Mike Segar/Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал не отвлекаться от достижений его администрации на фоне принятия законопроекта об обнародовании документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

«Мне все равно, когда сенат примет законопроект палаты представителей, сегодня вечером или в какое-то другое время в ближайшем будущем. Я просто не хочу, чтобы республиканцы отводили взгляд от всех побед, которых мы добились», — написал американский лидер.

Незадолго до этого сенат США заочно принял законопроект об обнародовании документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

До этого американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что Трамп «глубоко обеспокоен» ситуацией вокруг публикации файлов Эпштейна и находится в «состоянии паники», поскольку в документах упоминается его имя.

По мнению сенатора, «разумно предположить, что он не стал бы так яростно опровергать эту историю или запугивать республиканцев в палате представителей, если бы в этой информации не было чего-то конкретно компрометирующего».

Ранее Трамп назвал журналистку «свинкой» после вопроса о деле Эпштейна.

