В сенате США заявили о панике Трампа из-за файлов Эпштейна

Сенатор Мерфи: Трамп паникует из-за возможной публикации файлов Эпштейна
Американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что президент США Дональд Трамп «глубоко обеспокоен» ситуацией вокруг публикации файлов скандального финансиста Джеффри Эпштейна и находится в «состоянии паники», поскольку в документах упоминается его имя. Об этом пишет газета The Hill.

«Что ж, он [Трамп] находится в состоянии паники, поскольку мы приближаемся к моменту, когда эти файлы и вся доступная нам правда будут обнародованы», — сказал Мерфи.

По его словам, президент США «не вел бы себя так», если бы не был «глубоко обеспокоен тем, что содержится в этих файлах». Сенатор предположил, «что Дональд Трамп оказался в центре преступной группировки, занимающейся сексуальным насилием над детьми».

Мерфи счел «душераздирающим» факт, что глава государства мог быть замешан в «таком вопиющем, трусливом безнравственном поступке». По мнению сенатора, «разумно предположить, что он не стал бы так яростно опровергать эту историю или запугивать республиканцев в палате представителей, если бы в этой информации не было чего-то конкретно компрометирующего».

До этого демократы в конгрессе США обнародовали три письма финансиста Джеффри Эпштейна, из которых следует, что Дональд Трамп мог знать о его сексуальных преступлениях. В Белом доме публикацию назвали политической манипуляцией и попыткой отвлечь внимание от повестки конгресса.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что опубликованные электронные письма по делу Эпштейна не доказывают ничего, кроме того факта, что Трамп «не сделал ничего плохого».

Ранее стало известно, что у Путина может быть секс-компромат на Трампа.

