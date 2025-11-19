Сенат США заочно принял законопроект об обнародовании данных по делу Эпштейна

Сенат США заочно принял законопроект о публикации документов по делу Эпштейна

Сенат США принял законопроект об обнародовании документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Лидер демократического меньшинства Чак Шумер призвал заочно принять данный законопроект.

«Есть ли возражения? Без возражений, принято», — сказал в ответ на это предложение председатель заседания, заместитель главы республиканской фракции Джон Баррассо.

18 ноября палата представителей США большинством голосов поддержала законопроект, обязывающий министерство юстиции опубликовать материалы дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.

За принятие «Акта о прозрачности материалов Эпштейна» проголосовали 427 членов палаты, против высказался лишь один конгрессмен. Документ направили на рассмотрение в сенат.

До этого основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил, что полная картина дела Эпштейна не станет доступна общественности, поскольку президент США Дональд Трамп использует свои полномочия для сокрытия нежелательной информации.

Ранее глава Белого дома нагрубил журналистке после вопроса о его связях с Эпштейном.