Трамп назвал журналистку «свинкой» после вопроса о деле Эпштейна

Президент США Дональд Трамп назвал журналистку американского агентства «свинкой» после вопроса о деле скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Об инциденте на борту президентского самолета рассказала газета The New York Post.

Журналистка поинтересовалась, почему Трамп ведет себя так, будто бы в так называемых «файлах Эпштейна» есть материалы, которые могут его скомпрометировать.

«Тихо, тихо, свинка», — сказал в ответ Трамп.

До этого американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что Трамп «глубоко обеспокоен» ситуацией вокруг публикации файлов Эпштейна и находится в «состоянии паники», поскольку в документах упоминается его имя.

По мнению сенатора, «разумно предположить, что он не стал бы так яростно опровергать эту историю или запугивать республиканцев в палате представителей, если бы в этой информации не было чего-то конкретно компрометирующего».

Ранее стало известно, что у Путина может быть секс-компромат на Трампа.