Путин рассказал о вкладе России в стабильность мирового энергетического рынка

Путин: РФ обеспечивает надежные поставки энергоресурсов вопреки давлению извне
Гавриил Григоров/РИА Новости

Россия предпринимает все необходимые меры для стабилизации ситуации на энергетическом рынке, несмотря на попытки недружественных стран оказывать негативное влияние на цепочки поставок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Наша страна вносит существенный вклад в поддержание стабильности на мировых энергетических рынках. Мы делаем все для надежного снабжения потребителей энергоресурсами, несмотря на попытки извне негативно влиять на цепочки поставок», — сказал российский лидер на встрече в Кремле с руководителями делегаций, принимавшими участие в Совете глав правительств государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

23 октября Путин заявил, что какую-то часть российской нефти и нефтепродуктов можно заместить на мировом рынке, но для этого потребуется время и большие инвестиции. Также глава государства отметил, что на мировом рынке сложился энергетический баланс, вклад России в который очень значительный. Он подчеркнул, что ломать его — «очень неблагодарное» дело, в том числе и для тех стран, которые пытаются это сделать.

2 октября Путин заявил, что без российской нефти цена на мировом рынке вырастет выше $100 из-за резкого снижения предложения.

Ранее Путин заявил, что РФ грозит потеря суверенитета при покупке всего за нефть и газ.

