На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В конгрессе США проголосовали за законопроект о публикации данных по делу Эпштейна

Нижняя палата конгресса США одобрила закон о публикации данных по делу Эпштейна
true
true
true
close
Patrick Semansky/AP

Палата представителей США большинством голосов поддержала законопроект, обязывающий Министерство юстиции опубликовать материалы дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом пишет РИА Новости.

За принятие «Акта о прозрачности материалов Эпштейна» проголосовали 427 членов палаты, против высказался лишь один конгрессмен. Теперь документ направлен на рассмотрение в сенат.

Голосование стало возможным благодаря давлению со стороны как демократов, так и ряда республиканцев, включая Марджори Тейлор Грин и Томаса Масси. Законодатели применили так называемую петицию о высвобождении, что позволило обойти позицию спикера палаты представителей Майка Джонсона и вынести вопрос на голосование.

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 годы организовал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

В опубликованной демократами переписке Джеффри Эпштейна упоминается «секс-компромат» на президента США Дональда Трампа, с которым может быть ознакомлен российский лидер Владимир Путин, пишет Newsweek. По данным журнала, речь идет о якобы имевшей место интимной связи американского лидера с человеком по прозвищу Бубба: в одном из сообщений брат Эпштейна уточняет, «есть ли фотографии» сексуального контакта у Путина. Сам Трамп назвал публикацию документов «мистификацией», призванной отвлечь внимание от провалов демократов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о панике Трампа из-за файлов Эпштейна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами