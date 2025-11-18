В конгрессе США проголосовали за законопроект о публикации данных по делу Эпштейна

Палата представителей США большинством голосов поддержала законопроект, обязывающий Министерство юстиции опубликовать материалы дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом пишет РИА Новости.

За принятие «Акта о прозрачности материалов Эпштейна» проголосовали 427 членов палаты, против высказался лишь один конгрессмен. Теперь документ направлен на рассмотрение в сенат.

Голосование стало возможным благодаря давлению со стороны как демократов, так и ряда республиканцев, включая Марджори Тейлор Грин и Томаса Масси. Законодатели применили так называемую петицию о высвобождении, что позволило обойти позицию спикера палаты представителей Майка Джонсона и вынести вопрос на голосование.

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 годы организовал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

В опубликованной демократами переписке Джеффри Эпштейна упоминается «секс-компромат» на президента США Дональда Трампа, с которым может быть ознакомлен российский лидер Владимир Путин, пишет Newsweek. По данным журнала, речь идет о якобы имевшей место интимной связи американского лидера с человеком по прозвищу Бубба: в одном из сообщений брат Эпштейна уточняет, «есть ли фотографии» сексуального контакта у Путина. Сам Трамп назвал публикацию документов «мистификацией», призванной отвлечь внимание от провалов демократов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

