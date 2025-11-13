Демократы опубликовали письма Эпштейна. В них фигурирует Трамп

Демократы в конгрессе США обнародовали три письма финансиста Джеффри Эпштейна, из которых следует, что Дональд Трамп мог знать о его сексуальных преступлениях. В Белом доме публикацию назвали политической манипуляцией и попыткой отвлечь внимание от повестки конгресса.

Демократы из комитета по надзору палаты представителей конгресса США опубликовали в соцсети Х скриншоты трех электронных писем финансиста Джеффри Эпштейна, который считался создателем сети по вовлечению в проституцию и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних девушек. Из писем следует, что Дональд Трамп, возможно, знал о темных делах покойного инвестбанкира. Документы, как утверждается, были получены от наследников Эпштейна.

Первый фрагмент переписки датирован 2011 годом. В письме своей сообщнице Гиcлейн Максвелл, ныне отбывающей 20-летний срок за организацию секс-торговли несовершеннолетними, он писал, что одна из его жертв (чье имя было изъято из публикации) провела с Трампом несколько часов в его доме, но «о нем ни разу не упоминалось».

«Я хочу, чтобы ты поняла, что та собака, которая не лаяла, — это Трамп», — написал Эпштейн.

Второе письмо датировано 2015 годом — временем, когда Трамп еще не был президентом США в свой первый срок, но уже собирался им стать. В дискуссии с писателем Майклом Вульфом Эпштейн обсуждал возможную стратегию своих действий в отношении Трампа в русле его грядущей избирательной кампании.

Вульф рекомендовал Эпштейну исходить из собственных заявлений республиканца и позволить ему «самому себя повесить», отвечая на вопросы о том, бывал ли он в поместье Эпштейна. «Если окажется, что он действительно может победить, ты можешь спасти его, создав у него чувство долга», — писал Вульф.

Третье письмо было отправлено финансистом в январе 2019 года в адрес того же Вульфа.

«Конечно, он [Трамп] знал о девушках, так как просил Гислен [Маквелл] остановиться», — писал Эпштейн.

«Недобросовестные попытки отвлечь внимание»

По сообщению The New York Times, республиканцы из комитета по надзору быстро установили личность неназванной жертвы, упомянутой в двух электронных письмах, и позже опубликовали их неотредактированные версии. Оказалось, что речь шла о Вирджинии Джуффре, которая ранее давала показания о том, что Трамп не участвовал в сексуальном насилии над несовершеннолетними в доме Эпштейна. Уточнить ее показания сейчас невозможно из-за ее смерти.

Комментируя сложившуюся ситуацию, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт процитировала прошлые высказывания Джуффре о Трампе, осудив «выборочную публикацию электронных писем», направленную на «очернение» президента.

«Факт остается фактом: президент Трамп выгнал Джеффри Эпштейна из своего клуба несколько десятилетий назад за то, что тот приставал к его сотрудницам, в том числе к Джуффре. Эти истории — не что иное, как недобросовестные попытки отвлечь внимание от исторических достижений президента Трампа, и любой американец, обладающий здравым смыслом, видит насквозь эту мистификацию и явное отвлечение от возобновления работы правительства », — сказала Левитт.

New York Times отмечает, что палата представителей в ближайшее время должна вернуться к обсуждению закона, который положит конец приостановке работы правительства — но вместо этого внимание конгрессменов, скорее всего, снова переключится на «дело Эпштейна».

Шатдаун Самая длительная в истории США приостановка работы правительства длится уже более сорока дней. Причина шатдауна заключается в сложных противоречиях между конгрессменами от Демократической и Республиканской партий, которые не могут принять законопроект о финансировании правительства. Ожидается, что дело сдвинется с мертвой точки в самое ближайшее время.

Что такое «дело Эпштейна»

Дело американского инвестиционного банкира Джеффри Эпштейна — одно из самых резонансных в новейшей истории США. В 2008 году его признали виновным в склонении к занятию проституцией и осудили за изнасилование несовершеннолетней. В 2019 году он был арестован повторно, на этот раз по обвинению в торговле людьми и вовлечении их в проституцию. Банкир покончил с собой в тюремной камере, не дожидаясь решения суда.

Особую скандальность расследованию придавало знакомство Эпштейна со множеством политиков, бизнесменов и знаменитостей, среди которых экс-президент США Билл Клинтон, действующий президент Дональд Трамп, принц Эндрю (брат нынешнего короля Великобритании Карла III), кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, основатель Microsoft Билл Гейтс, актеры Джон Керри и Дастин Хоффман, иллюзионист Дэвид Копперфильд и другие. Появление в «файлах Эпштейна» упоминаний о тех или иных людях не означает их причастности к преступлениям, о которых они вполне могли и не знать — но позволяет их противникам спекулировать на этом.