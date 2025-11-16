«Есть ли у Путина фото?»: в переписке Эпштейна нашли «секс-компромат» на Трампа

В опубликованной демократами переписке Джеффри Эпштейна упоминается «секс-компромат» на Дональда Трампа, с которым может быть ознакомлен Владимир Путин, пишет Newsweek. По данным журнала, речь идет о якобы имевшей место сексуальной связи американского лидера с человеком по прозвищу «Бубба»: в одном из сообщений брат Эпштейна уточняет, «есть ли фотографии» этого процесса у Путина. Сам Трамп назвал публикацию документов «мистификацией», призванной отвлечь внимание от провалов демократов.

В опубликованной демократами переписке миллиардера Джеффри Эпштейна может содержаться потенциальный компромат на президента США Дональда Трампа, пишет журнал Newsweek.

12 ноября члены конгресса от Демократической партии США, входящие в комитет по государственному надзору, опубликовали около 20 тыс. страниц документов, связанных с Эпштейном, который в 2019 году покончил собой в тюрьме, ожидая суда по делу о вовлечении несовершеннолетних в проституцию.

В пакете документов также содержались три письма из переписки финансиста с его братом Марком. В них упоминается, что у Трампа якобы был оральный половой акт с неким «Буббой». В другой части переписки Марк Эпштейн просит брата узнать у экс-советника Трампа Стива Бэннона, «есть ли у [президента России Владимира] Путина фотографии» этого процесса.

Как отмечает Newsweek, «Бубба» (англ. Bubba) — это некогда распространенное прозвище 42-го президента США Билла Клинтона. При этом сам Марк Эпштейн заявил журналу, что человек, упоминаемый в переписке, не был Клинтоном . Других разъяснений о личности «Буббы» или значении этих писем он не дал.

Американское издание Politico ранее писало, что Эпштейн в 2018 году якобы пытался передать Путину послание о Трампе незадолго до встречи лидеров в Хельсинки. Финансист отправил электронное письмо Турбьерну Ягланду, возглавлявшему тогда Совет Европы, предложив «передать информацию» через министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Гнев Трампа

Сам Дональд Трамп назвал публикацию документов, связанных с Эпштейном, «мистификацией» демократов и попыткой отвлечь внимание от их политических неудач.

«Демократы делают все, что только возможно в их увядающей власти, чтобы снова раскручивать аферу с Эпштейном, несмотря на то, что Минюст опубликовал 50 тысяч страниц документов. Им нужно лишь отвлечь внимание от собственной провальной политики и поражений, особенно от ПОЗОРНОГО ШАТДАУНА, тогда как их партия полностью дезорганизована и не понимает, что делать», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Республиканцев, обращающих внимание на это дело, он назвал «мягкотелыми и глупыми».

«Эпштейн был демократом, и это проблема демократов, а не республиканцев! Спросите Билла Клинтона, Рида Хоффмана и Ларри Саммерса об Эпштейне — они знают о нем все. Не тратьте время на Трампа. Мне нужно управлять страной!» — заключил президент США.

При этом во время президентской кампании 2023–2024 года он обещал рассекретить «файлы Эпштейна» — в том числе показания большого жюри и список контактов финансиста. Схожие обещания делали и назначенные Трампом генпрокурор Пэм Бонди и директор ФБР Кэш Патель.

В феврале 2025 года Минюст США опубликовал часть документов, связанных с Эпштейном, однако по большей части в них были уже ранее известные материалы, касающиеся суда 2008 года.

В июле же Трамп резко изменил риторику, назвав весь скандал «аферой», придуманный демократами, а тех, кто требовал дальнейшей публикации, — «слабаками». В свою очередь глава ФБР Патель на слушаниях в конгрессе в сентябре заявил, что «списка клиентов» Эпштейна, которые были вовлечены в его деятельность по проституции с участием несовершеннолетних девушек, не существует. О наличии такого списка ранее говорила генпрокурор Пэм Бонди, однако позднее она отказалась от своих слов.

Кто такой Джеффри Эпштейн?

Финансит из Нью-Йорка Джеффри Эпштейн работал в известном банке Bear Stearns, после чего основал собственную консалтинговую фирму J. Epstein & Co. Среди клиентов Эпштейна был в том числе глава бренда Victoria's Secret Лес Векснер.

Эпштейн и Дональд Трамп познакомились в начале 1980-х во Флориде и нередко появлялись вместе на светских мероприятиях; сообщалось, что Трамп пользовался самолетом финансиста, который связывали в том числе с поездками на его частный остров.

Несмотря на наличие совместных фотографий, видеозаписей и свидетельств об их знакомстве, в дальнейшем Трамп неоднократно отрицал дружбу и какую-либо причастность к деятельности Эпштейна.

В 2008 году Эпштейн признал вину по делу о вовлечении несовершеннолетних в проституцию и после заключения сделки с Минюстом США был приговорен к 1,5 годам тюрьмы. При этом срок финансист отбывал в частном крыле тюрьмы округа Палм-Бич во Флориде и имел возможность выезжать на работу в свой офис.

Повторно Джеффри Эпштейна арестовали летом 2019-го. Ему снова предъявили обвинения в торговле людьми и вовлечении в проституцию девушек, среди которых, по версии следствия, были и 14-летние. Финансист до суда был помещен в изолятор временного содержания на Манхэттэне, где был найден мертвым 10 августа 2019 года.

Официальной версией гибели Эпштейна было признано самоубийство, однако обстоятельства его смерти привели к появлению многочисленных теорий заговора, согласно которым услугами финансиста пользовались государственные служащие США, знаменитости и представители бизнеса и кто-то из них в итоге заказал убийство Эпштейна.

Соратница финансиста Гислейн Максвелл, гражданка Великобритании, получила 20 лет тюрьмы за содействие в организации сети сексуальной эксплуатации.

По данным расследований, среди «клиентов» Эпштейна могли быть влиятельные представители политики и бизнеса, в том числе брат короля Великобритании Карла III, принц Эндрю. Из-за скандала британский монарх лишил брата титулов и потребовал, чтобы он покинуть резиденцию в Виндзоре.