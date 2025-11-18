На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Раде заявили о бегстве министра энергетики Украины из страны

Депутат Безуглая: министр энергетики Украины Гринчук могла сбежать из страны
Wikimedia Commons

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что министр энергетики Украины Светлана Гринчук могла сбежать из страны. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Возможно, Светлана Гринчук сбежала», — заявила парламентарий.

Безуглая не привела подробностей предполагаемого бегства министра.

18 ноября депутаты из партии «Европейская солидарность» во главе с бывшим президентом Украины Петром Порошенко заблокировали трибуну в Верховной раде и потребовали отставки всего кабмина. Рада должна была проголосовать за отставку Германа Галущенко с поста министра юстиции Украины, а также министра энергетики на фоне коррупционного скандала.

12 ноября Гринчук сообщила, что подала заявление об отставке. На своем посту она проработала менее полугода — с июля 2025 года.

Отставка Гринчук последовала после требования президента Украины Владимира Зеленского из-за скандала по делу о коррупции в сфере энергетики. Украинский лидер заявил, что в связи со сложившимися в стране обстоятельствами министр энергетики, а также министр юстиции не могут оставаться на своих должностях. По его словам, это вопрос в том числе доверия.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента и его «кошельком».

Ранее в окружении Зеленского заявили о «бомбе замедленного действия» для властей Украины.

