Коррупционный скандал, связанный с соратником Владимира Зеленского Тимуром Миндичем, стал «бомбой замедленного действия» для властей Украины. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на украинского политолога Владимира Фесенко.

«Скандал является «бомбой замедленного действия» для украинского президента, предупредил киевский политолог Владимир Фесенко», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Times, Фесенко «считается близким к администрации президента».

По словам аналитика, коррупционные обвинения могут спровоцировать «неконтролируемый политический кризис» на Украине, если с ними «не справиться должным образом».

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обвинил Владимира Зеленского и его друзей в краже миллиардов долларов во время боевых действий. Bloomberg не исключает, что украинский лидер может быть замешан в коррупционной схеме в сфере энергетики, которой руководил его соратник Тимур Миндич. На этом фоне офис Зеленского пытается блокировать Telegram-каналы, а кабмин отстранил от работы министра юстиции Германа Галущенко, на которого Миндич оказывал влияние. Запад «все лучше и лучше» начинает осознавать, что выделяемые Украине деньги разворовывают, считают в Кремле.

