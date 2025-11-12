На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В окружении Зеленского заявили о «бомбе замедленного действия» для властей Украины

Times: дело Миндича стало бомбой замедленного действия для Зеленского
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Коррупционный скандал, связанный с соратником Владимира Зеленского Тимуром Миндичем, стал «бомбой замедленного действия» для властей Украины. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на украинского политолога Владимира Фесенко.

«Скандал является «бомбой замедленного действия» для украинского президента, предупредил киевский политолог Владимир Фесенко», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Times, Фесенко «считается близким к администрации президента».

По словам аналитика, коррупционные обвинения могут спровоцировать «неконтролируемый политический кризис» на Украине, если с ними «не справиться должным образом».

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обвинил Владимира Зеленского и его друзей в краже миллиардов долларов во время боевых действий. Bloomberg не исключает, что украинский лидер может быть замешан в коррупционной схеме в сфере энергетики, которой руководил его соратник Тимур Миндич. На этом фоне офис Зеленского пытается блокировать Telegram-каналы, а кабмин отстранил от работы министра юстиции Германа Галущенко, на которого Миндич оказывал влияние. Запад «все лучше и лучше» начинает осознавать, что выделяемые Украине деньги разворовывают, считают в Кремле.

Ранее Зеленский обсудил с Будановым планы России на 2026 год.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами