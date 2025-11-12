На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Министр энергетики Украины подала в отставку

Министр энергетики Украины Гринчук сообщила о своей отставке
Wikimedia Commons

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук в своем Telegram-канале сообщила, что подала заявление об отставке.

На своем посту она проработала менее полугода — с июля 2025 года. Ее предшественником на посту был Герман Галущенко, который в июле же 2025 года занял пост министра юстиции и 12 ноября был отправлен в отставку на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики.

Отставка Гринчук последовала после требования президента Украины Владимира Зеленского.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в своих соцсетях о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики.

В рамках операции обыски прошли у бывшего министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, а также у Тимура Миндича. 12 ноября стало известно, что Миндич бежал с Украины. При этом суд в Киеве заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью освобождения под залог в 40 млн гривен (1 млн долларов США).

Ранее в окружении Зеленского заявили о «бомбе замедленного действия» для властей Украины.

