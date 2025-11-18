Путин встретился с главой МИД Индии

Путин провел в Кремле встречу с главой МИД Индии Джайшанкаром

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой МИД Индии Субраманиамом Джайшанкаром. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Переговоры прошли в представительском кабинете российского лидера в Кремле.

18 ноября сообщалось, что помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили подготовку предстоящего в начале декабря российско-индийского саммита.

Также стороны поговорили о сотрудничестве в морской сфере. Патрушев и Моди выразили взаимную заинтересованность в углублении взаимодействия двух стран для дальнейшего укрепления морского потенциала государств.

15 ноября заместитель главы Минпромторга РФ Алексей Груздев заявил, что Россия и Индия в начале декабря в Нью-Дели организуют деловой форум, сфокусированный на задачах расширения торговли между двумя государствами.

Ранее Путин предупредил Индию о возможных убытках в случае отказа от российских энергоносителей.