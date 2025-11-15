На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия и Индия проведут торгово-экономический форум

Россия и Индия проведут в декабре торгово-экономический форум
Aritra Deb/Shutterstock/FOTODOM

Россия и Индия в начале декабря в Нью-Дели организуют деловой форум, сфокусированный на задачах расширения торговли между двумя государствами. Об этом в кулуарах международного форума «Саммит партнерства» сообщил журналистам глава делегации из РФ, заместитель главы Минпромторга РФ Алексей Груздев, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что мероприятие сосредоточится на поиске новых направлений в торговле, в том числе на выявлении дополнительных возможностей для импорта из Индии.

«Форум планируется. Уже идет пригласительная кампания», — сказал Груздев.

14 ноября официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что глава российского МИД Сергей Лавров проведет переговоры с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. По ее словам, глава индийского МИД будет находиться в Москве с официальным визитом в качестве главы делегации для участия в совете главы правительства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Ранее Россия обсудила с Индией предстоящие встречи на высшем уровне.

