Патрушев и Моди обсудили подготовку российско-индийского саммита

Патрушев и Моди обсудили подготовку намеченного на декабрь саммита РФ и Индии
Aritra Deb/Shutterstock/FOTODOM

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили подготовку предстоящего в начале декабря российско-индийского саммита. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Морской коллегии.

Также стороны обсудили сотрудничество в морской сфере. Патрушев и Моди выразили взаимную заинтересованность в углублении взаимодействия двух стран для дальнейшего укрепления морского потенциала государств.

15 ноября заместитель главы Минпромторга РФ Алексей Груздев заявил, что Россия и Индия в начале декабря в Нью-Дели организуют деловой форум, сфокусированный на задачах расширения торговли между двумя государствами.

14 ноября официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что глава российского МИД Сергей Лавров проведет переговоры с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. По ее словам, глава индийского МИД будет находиться в Москве с официальным визитом в качестве главы делегации для участия в совете глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Ранее Россия обсудила с Индией предстоящие встречи на высшем уровне.

