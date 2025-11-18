В украинской раде сравнили коррупционеров с Карлсоном

Депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков вышел на трибуну с куклой героя трилогии Астрид Линдгрен Карлсоном и сравнил участников коррупционной схемы в энергетическом секторе страны с этим персонажем. Об этом пишет украинское издание «Инсайдер UA».

«Вы превратили государство в пропеллер, а они — показали вам пропеллер и улетели из государства», —

обратился к другим депутатам и правительству Разумков.

Также он спросил у коллег, уважают ли они украинцев, которых обокрали участники вскрытой коррупционной схемы.

Заявление Разумкова было сделано во время заседания Рады, посвященного отставке бывшего министра энергетики и юстиции Украины Германа Галущенко и бывшего министра защиты окружающей среды и природных ресурсов страны, а затем министра энергетики Светланы Гринчук. Оба министра не явились на заседание.

До этого президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава СНБО подавших в отставку Гринчук и Галущенко.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Ранее на Украине оппозиция выдвинула ультиматум Зеленскому.