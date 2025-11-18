На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В украинской раде сравнили коррупционеров с Карлсоном

«Инсайдер UA»: нардеп рады Украины Разумков сравнил коррупционеров с Карлсоном
true
true
true
close
Кадр из видео/insiderUKR/Telegram

Депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков вышел на трибуну с куклой героя трилогии Астрид Линдгрен Карлсоном и сравнил участников коррупционной схемы в энергетическом секторе страны с этим персонажем. Об этом пишет украинское издание «Инсайдер UA».

«Вы превратили государство в пропеллер, а они — показали вам пропеллер и улетели из государства», —
обратился к другим депутатам и правительству Разумков.

Также он спросил у коллег, уважают ли они украинцев, которых обокрали участники вскрытой коррупционной схемы.

Заявление Разумкова было сделано во время заседания Рады, посвященного отставке бывшего министра энергетики и юстиции Украины Германа Галущенко и бывшего министра защиты окружающей среды и природных ресурсов страны, а затем министра энергетики Светланы Гринчук. Оба министра не явились на заседание.

До этого президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава СНБО подавших в отставку Гринчук и Галущенко.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Ранее на Украине оппозиция выдвинула ультиматум Зеленскому.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами