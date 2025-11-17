На Украине оппозиция выдвинула ультиматум Зеленскому

Оппозиционные украинские партии «Европейская солидарность» и «Голос» официально потребовали от президента Украины Владимира Зеленского отправить в отставку главу его офиса Андрея Ермака и кабинет министров. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице «Голоса» в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и на сайте «Евросолидарности».

«Коррумпированный коллективный кабмин должен уйти в отставку в полном составе. Речь не о персоналиях, а о системе управления. Не просто о замене правительства, а о возвращении ему политической субъектности. Как и парламенту», — говорится в заявлении «Евросолидарности».

Из заявления «Голоса» следует, что причиной для подобных требований стал коррупционный скандал вокруг бизнесмена Тимура Миндича. В партии подчеркнули, что последствия подобного явления могут быть катастрофическими для украинской государственности.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником президента Владимира Зеленского и его «кошельком».

Ранее депутат Рады сообщил о назревающем бунте внутри партии Зеленского.