Зеленский изменил состав СНБО на фоне коррупционного скандала

Зеленский вывел из состава СНБО подавших в отставку Гринчук и Галущенко

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) министра энергетики Светлану Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко, подавших в отставку на фоне коррупционного скандала. Указ об этом опубликован на сайте главы государства.

«Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Германа Галущенко и Светлану Гринчук», — отмечается в документе.

Он вступил в силу со дня опубликования.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

По данным источников украинских СМИ новыми министром энергетики может стать глава компании «Нафтогаз» Сергей Корецкий, считающийся «сильнейшим в отрасли».

