СМИ сообщили об опасности для Зеленского из-за коррупционного скандала

Протесты против коррупции на Украине сделали страну опасным местом для президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил корреспондент немецкой газеты Die Welt Кристоф Ваннер, видео опубликовано на YouTube-канале издания.

«И дело не в обычных беспилотниках или артиллерии, а в протестах против коррупции», — заявил журналист, говоря о том, что Зеленскому может угрожать в Киеве.

По мнению Ваннера, акция протеста, которая прошла 15 ноября, показала, что украинцы не будут мириться с нынешним порядком. Корреспондент обратил внимание, что жители страны все чаще выражают недовольство политикой Зеленского.

15 ноября в Киеве на Майдане Независимости прошел митинг против коррупции и украинского лидера Владимира Зеленского. По данным Telegram-канала «Политика страны», на месте собрались более 100 человек. Протестующие держали в руках плакаты с надписями: «Зеленский — преступник», «президента в отставку», «нет коррупции», а также в поддержку арестованного Службой безопасности Украины (СБУ) детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова.

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

