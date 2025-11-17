На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ раскрыли имя российского чиновника, на которого планировалось покушение

МК: высокопоставленный чиновник, на которого планировали покушение, — Шойгу
Максим Блинов/РИА Новости

Российским высокопоставленным чиновником, в отношении которого диверсионная группа готовило покушение, якобы является секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. Об этом стало известно «Московскому Комсомольцу» (МК).

Россиянам Шойгу известен как многолетний глава МЧС, руководитель Минобороны и друг президента РФ Владимира Путина, вместе с которым он не раз выезжал на совместный отдых. В мае 2024 года российский лидер уволил его с поста министра обороны РФ и назначил секретарем Совета Безопасности.

13 ноября стало известно, что ФСБ РФ предотвратила теракт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении одного из высших должностных лиц РФ при посещении им захоронения на Троекуровском кладбище.

Как сообщалось изначально, для совершения покушения были привлечены за вознаграждение нелегальный мигрант и двое ранее судимых наркозависимых граждан. Последним вербовщик обещал вручить наркотики за выполнение задания. Всех троих диверсантов задержали.

Ранее стала известна личность участника покушения на госдеятеля РФ.

