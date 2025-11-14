На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ФСБ назвала обещанное Киевом вознаграждение при ликвидации высшего чиновника РФ

ФСБ: готовившим покушения на высшего чиновника России обещали наркотики
true
true
true

Представитель украинских спецслужб, вербовавший супружескую пару для покушения на одного из высших чиновников РФ, обещал им наркотики за выполнение задания. Об этом задержанные рассказали в ходе допроса, передает ТАСС.

Женщина рассказала, что познакомилась в мессенджере Imo с неким Русланом. Тот предложил россиянке за метадон съездить в Москву и «сделать его дела». Супруги отправились в путешествие вдвоем.

На станции метро «Румянцево» к женщине и ее мужу подошел неизвестный человек с вазой. Потом все трое отправились на Троекуровское кладбище. Там их до нужной могилы по телефону направлял Руслан, представитель спецслужб Украины. Третий подозреваемый, который привез вазу, остался за воротами кладбища.

Супруги поставили вазу в левый дальний угол. Затем Руслан попросил их вернуться и поправить вазу, якобы в ней установлена видеокамера. Россиянин рассказал, что посвятил вазу и действительно увидел в ней какое-то усртойство с проводами.

13 ноября стало известно, что ФСБ РФ предотвратила теракт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении одного из высших должностных лиц РФ при посещении им захоронения на Троекуровском кладбище. Для совершения убийства были привлечены за вознаграждение нелегальный мигрант и двое ранее судимых наркозависимых граждан. Всех троих задержали.

Ранее появились новые видео с допросов по делу о покушении на митрополита Тихона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами