ФСБ назвала обещанное Киевом вознаграждение при ликвидации высшего чиновника РФ

Представитель украинских спецслужб, вербовавший супружескую пару для покушения на одного из высших чиновников РФ, обещал им наркотики за выполнение задания. Об этом задержанные рассказали в ходе допроса, передает ТАСС.

Женщина рассказала, что познакомилась в мессенджере Imo с неким Русланом. Тот предложил россиянке за метадон съездить в Москву и «сделать его дела». Супруги отправились в путешествие вдвоем.

На станции метро «Румянцево» к женщине и ее мужу подошел неизвестный человек с вазой. Потом все трое отправились на Троекуровское кладбище. Там их до нужной могилы по телефону направлял Руслан, представитель спецслужб Украины. Третий подозреваемый, который привез вазу, остался за воротами кладбища.

Супруги поставили вазу в левый дальний угол. Затем Руслан попросил их вернуться и поправить вазу, якобы в ней установлена видеокамера. Россиянин рассказал, что посвятил вазу и действительно увидел в ней какое-то усртойство с проводами.

13 ноября стало известно, что ФСБ РФ предотвратила теракт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении одного из высших должностных лиц РФ при посещении им захоронения на Троекуровском кладбище. Для совершения убийства были привлечены за вознаграждение нелегальный мигрант и двое ранее судимых наркозависимых граждан. Всех троих задержали.

Ранее появились новые видео с допросов по делу о покушении на митрополита Тихона.