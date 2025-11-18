СМИ: на Сергея Шойгу готовилось покушение. Его хотели взорвать на кладбище

О предотвращенной попытке покушения ФСБ сообщила 14 ноября. Имя предполагаемой цели тогда не раскрывалось. «Московский комсомолец» в понедельник сообщил, что речь идет о Сергее Шойгу и что попытку планировали несколькими днями ранее во время его визита на Троекуровское кладбище:
«Диверсионная группа, действовавшая в Москве по заданию украинских спецслужб, готовила на Троекуровском кладбище покушение на секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу».
Там похоронены его родители — Кужугет Сергеевич и Александра Яковлевна. На этом же кладбище похоронена его сестра Лариса, скончавшаяся в 2021 году. 12 ноября отмечалась годовщина смерти матери.
Кого задержали
На прошлой неделе ФСБ сообщила о задержании трех человек: супружеской пары из двух российских граждан, ранее судимых и наркозависимых, и нелегального мигранта из страны Центральной Азии. В подготовке, по данным ведомства, участвовал проживающий в Киеве Джалолиддин Шамсов 1979 года рождения, находящийся в розыске за убийство и незаконный оборот оружия.
В опубликованном ФСБ видео с допроса женщина заявила, что познакомилась с куратором по имени Руслан в мессенджере Imo.
Он предложил ей выполнить поручения в Москве за метадон.
Пара рассказала, что встретилась с Русланом на станции метро «Румянцево». Он передал им вазу с цветами, внутри которой, по их словам, могла находиться камера видеонаблюдения. Затем они направились на Троекуровское кладбище, нашли нужную могилу и установили вазу. «Он сказал поставить эту вазу в левый дальний угол», — сообщил муж задержанной.
Задержали их, когда они возвращались с кладбища.
По данным следствия, у задержанных изъяли средства связи, в которых обнаружена переписка в WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) и Signal с сотрудником украинских спецслужб. ФСБ заявляет, что эти материалы подтверждают готовившееся покушение.