СМИ: на Сергея Шойгу готовилось покушение. Его хотели взорвать на кладбище

ФСБ объявила о предотвращении покушения на одно из высших должностных лиц России, не назвав его по имени. «МК» утверждает, что целью операции украинских спецслужб был секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. По информации издания, теракт готовили на Троекуровском кладбище в момент, когда чиновник посещал могилы родственников.

О предотвращенной попытке покушения ФСБ сообщила 14 ноября. Имя предполагаемой цели тогда не раскрывалось. «Московский комсомолец» в понедельник сообщил, что речь идет о Сергее Шойгу и что попытку планировали несколькими днями ранее во время его визита на Троекуровское кладбище:

«Диверсионная группа, действовавшая в Москве по заданию украинских спецслужб, готовила на Троекуровском кладбище покушение на секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу».

Там похоронены его родители — Кужугет Сергеевич и Александра Яковлевна. На этом же кладбище похоронена его сестра Лариса, скончавшаяся в 2021 году. 12 ноября отмечалась годовщина смерти матери.

Кого задержали

На прошлой неделе ФСБ сообщила о задержании трех человек: супружеской пары из двух российских граждан, ранее судимых и наркозависимых, и нелегального мигранта из страны Центральной Азии. В подготовке, по данным ведомства, участвовал проживающий в Киеве Джалолиддин Шамсов 1979 года рождения, находящийся в розыске за убийство и незаконный оборот оружия.

В опубликованном ФСБ видео с допроса женщина заявила, что познакомилась с куратором по имени Руслан в мессенджере Imo.

Он предложил ей выполнить поручения в Москве за метадон.

Пара рассказала, что встретилась с Русланом на станции метро «Румянцево». Он передал им вазу с цветами, внутри которой, по их словам, могла находиться камера видеонаблюдения. Затем они направились на Троекуровское кладбище, нашли нужную могилу и установили вазу. «Он сказал поставить эту вазу в левый дальний угол», — сообщил муж задержанной.

Задержали их, когда они возвращались с кладбища.

По данным следствия, у задержанных изъяли средства связи, в которых обнаружена переписка в WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) и Signal с сотрудником украинских спецслужб. ФСБ заявляет, что эти материалы подтверждают готовившееся покушение.