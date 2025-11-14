На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стала известна личность участника покушения на госдеятеля РФ

ТАСС: участник покушения на высшего чиновника РФ убил человека и скрылся в Киеве
Евгений Биятов/РИА Новости

Участник подготовки покушения на одного из высших чиновников России на Троекуровском кладбище в Москве Джалолиддин Шамсов совершил в 2021 году убийство в Башкирии и убежал в Киев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что Шамсов — уроженец Таджикистана. В 2010 году он получил гражданство России.

По данным агентства, помимо статьи за убийство мужчине вменяли незаконное хранение огнестрельного оружия, с помощью которого он осуществил преступление.

По предварительным данным, он представился Русланом двум россиянам, которые должны были оставить бомбу на Троекуровском кладбище.

13 ноября стало известно, что ФСБ РФ предотвратила теракт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении одного из высших должностных лиц РФ при посещении им захоронения на Троекуровском кладбище. Как сообщалось изначально, для совершения убийства были привлечены за вознаграждение нелегальный мигрант и двое ранее судимых наркозависимых граждан. Всех троих задержали.

Ранее появились новые видео с допросов по делу о покушении на митрополита Тихона.

