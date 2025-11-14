На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника на Троекуровском кладбище

Федеральная служба безопасности РФ предотвратила теракт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении одного из высших должностных лиц РФ при посещении им захоронения на Троекуровском кладбище, сообщили в ЦОС ФСБ.

Готовившие теракт исполнители, завербованные украинскими спецслужбами, задержаны в Москве. Для совершения убийства были привлечены за вознаграждение нелегальный мигрант из Центральной Азии и двое ранее судимых наркозависимых граждан. Одним из организаторов оказался проживающий в Киеве Джалолиддин Шамсов 1979 года рождения, разыскиваемый в России за убийство и незаконный оборот оружия.

Сотрудниками ФСБ были изъяты средства связи, в которых обнаружена переписка задержанных с сотрудником украинских спецслужб в мессенджерах WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) и Signal, подтверждающая подготовку покушения. Для совершения теракта планировалось использовать вазу с цветами, в которую была вмонтирована камера видеонаблюдения с возможностью дистанционного управления и передачи данных за границу.

«По данным ФСБ России, украинский режим, действуя под руководством западных спецслужб, готовит аналогичные преступления и в других российских регионах», — добавили в ЦОС.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Крыму против высокопоставленного сотрудника МВД.

