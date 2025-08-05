В Индии оценили будущее отношений с Россией на фоне угроз Трампа

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Индии о введении вторичных пошлин за торговлю с РФ не приведут к охлаждению российско-индийских отношений. Об этом сообщил индийский англоязычный телеканал Times Now.

По данным телеканала, советник премьера Индии по национальной безопасности Аджит Довал планирует на этой неделе посетить Москву для укрепления двусторонних отношений на фоне растущего давления со стороны США. Затем ожидается визит главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара в конце августа.

Как заявил изданию Times of India высокопоставленный чиновник, власти Индии пока не собираются сокращать импорт нефти из России, несмотря на растущее давление со стороны США. Он подчеркнул, что правительство страны будет действовать в интересах своих граждан и выберет наиболее экономически выгодный вариант. По словам чиновника, если российская нефть окажется доступнее других источников, то причин от нее отказываться не будет.

Накануне Трамп предупредил Индию о значительном повышении пошлин против Индии. Он объяснил это тем, что Нью-Дели не только покупает огромные объемы российской нефти, несмотря на украинский конфликт, но и продает затем большую часть сырья на свободном рынке с существенной прибылью.

Ранее в США заявили, что введут санкции против Китая, Индии и Бразилии.