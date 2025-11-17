На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мишустин высказался о сотрудничестве России и Китая

Мишустин: сотрудничество России и Китая проверено временем
true
true
true
close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Сотрудничество России и Китая проверено временем. Об этом заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, передает ТАСС.

«Наше сотрудничество проверено временем, многократно доказало свою устойчивость к внешним вызовам», — сказал премьер России.

13 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что диалог между партиями двух стран является важной составляющей отношений России и Китая. По словам российского лидера, подобный подход позволяет обстоятельно обсуждать актуальные вопросы двусторонней повестки дня, обмениваться опытом в сферах партийного строительства, а также реализовывать важные общественно-политические инициативы.

6 ноября Мишустин заявил, что переговоры с руководством Китая подтвердили настрой на дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства с Россией. Премьер-министр рассказал, что в ходе его визита были подписаны важные документы, которые направлены на развитие практического взаимодействия между странами.

Ранее в Европе испугались, что сотрудничество России и Китая «зашло далеко».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами