Мишустин высказался о сотрудничестве России и Китая

Сотрудничество России и Китая проверено временем. Об этом заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, передает ТАСС.

«Наше сотрудничество проверено временем, многократно доказало свою устойчивость к внешним вызовам», — сказал премьер России.

13 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что диалог между партиями двух стран является важной составляющей отношений России и Китая. По словам российского лидера, подобный подход позволяет обстоятельно обсуждать актуальные вопросы двусторонней повестки дня, обмениваться опытом в сферах партийного строительства, а также реализовывать важные общественно-политические инициативы.

6 ноября Мишустин заявил, что переговоры с руководством Китая подтвердили настрой на дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства с Россией. Премьер-министр рассказал, что в ходе его визита были подписаны важные документы, которые направлены на развитие практического взаимодействия между странами.

Ранее в Европе испугались, что сотрудничество России и Китая «зашло далеко».