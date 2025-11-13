На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин раскрыл важную составляющую отношений России и Китая

Путин: диалог между партиями является важной составляющей отношений РФ и Китая
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Диалог между партиями двух стран является важной составляющей отношений России и Китая. Об этом в приветственном слове к участникам диалога «Партия «Единая Россия» – Коммунистическая партия Китая» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Важно, что «Единая Россия» и Коммунистическая партия Китая поддерживают регулярные контакты с участием не только своих центральных органов, но и региональных структур», — заявил он.

По словам российского лидера, подобный подход позволяет обстоятельно обсуждать актуальные вопросы двусторонней повестки дня, обмениваться опытом в сферах партийного строительства, парламентской и законотворческой деятельности, а также реализовывать важные общественно-политические инициативы.

Путин подчеркнул, что отношения между странами выстраиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. Он отметил, что государства создают общие экономические, транспортные, энергетические и гуманитарные проекты.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам визита в КНР заявил, что переговоры с руководством Китая подтвердили настрой на дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства с Россией. Он рассказал, что во время поездки были подписаны важные документы, которые направлены на развитие практического взаимодействия между странами.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали о статусе лунной станции России и Китая.

