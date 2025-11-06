Мишустин оценил настрой на укрепление отношений между Россией и Китаем

Переговоры с руководством Китая подтвердили настрой на дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства с Россией. Об этом по итогам визита в КНР заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

«Переговоры с руководством Китайской Народной Республики, с председателем Си Цзиньпином, с премьером Государственного совета Ли Цяном подтвердили настрой на дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем», — заявил премьер.

Мишустин рассказал, что в ходе визита были подписаны важные документы, которые направлены на развитие практического взаимодействия между странами. Помимо этого, были приняты меры по расширению допуска на рынок китайской сельхозпродукции.

4 ноября Мишустин встретился с Си Цзиньпином в Пекине. Переговоры прошли в Большом восточном зале в Доме народных собраний. Встреча завершила двухдневный визит главы российского правительства в Китай.

После этого профайлер Илья Анищенко рассказал, что на кадрах со встречи многие заметили, что китайский лидер слегка наклоняет голову влево. Он обратил внимание на комментарии в социальных сетях, в частности, на утверждения, что Си Цзиньпин демонстрирует холод и отстраненность. Однако, по мнению специалиста, это заблуждение.

До этого Мишустин встретился с председателем Госсовета КНР Ли Цяном в Ханчжоу. По итогам переговоров были подписаны документы о взаимодействии в сфере спутниковой навигации, сельскохозяйственной промышленности, ядерных материалов. Среди новых совместных проектов: освоение месторождений энергетических ресурсов, производство высокотехнологичного оборудования, исследования Арктики, а также освоение космоса.

Ранее Силуанов заявил о практически полном переходе на расчеты в нацвалютах с КНР.