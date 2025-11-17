Политолог Шеслер: падение рейтинга Зеленского началось почти два года назад

Политолог Лариса Шеслер в интервью газете «Взгляд» прокомментировала заявление депутата Верховной рады Ярослава Железняка о том, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал за последнюю неделю на 40% и сейчас составляет менее 20%.

По словам эксперта, крушение рейтинга украинского лидера началось почти два года назад, когда гражданам страны стало понятно, что власти не реагируют на запросы общества, а уровень коррупции только растет. До этого же фигуру Зеленского «боготворили» западные СМИ и лидеры ряда стран.

«Но в начале 2024 года все рухнуло. Во-первых, каждый новый коррупционный скандал подбирался все ближе к Банковой. Для многих стало очевидно, что коррупция на Украине при новой команде только разрослась, как и ощущение безнаказанности чиновников и олигархов», — отметила Шеслер.

Она добавила, что после того, как президентом США стал Дональд Трамп, Киев начал отчаянные попытки фальсифицировать рейтинги. Однако с каждым разом они все меньше отражали реальную ситуацию.

Как заявил Железняк, в настоящее время рейтинг недоверия Зеленскому существенно больше, чем рейтинг доверия.

12 ноября украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) страны сообщило, что Зеленский может быть замешан в коррупционном скандале в энергетической сфере, связанном с бизнесменом Тимуром Миндичем. По информации издания, украинский лидер появляется на пленках по делу Миндича, которого также называют «кошельком» президента.

О возможной причастности Зеленского и чиновников из его окружения к скандалу, который расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), также заявил колумнист американского агентства Bloomberg Марк Чемпион. По его словам, НАБУ и САП собрали 1000 часов прослушанных разговоров. В связи с этим автор статьи допустил, что можно ожидать новых разоблачений по этому громкому делу.

