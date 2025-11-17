Соединенные Штаты, которые фактически руководят Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), будут использовать компромат против президента Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, чтобы продавить позиции Киева в переговорах с Россией. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший народный депутат Украины, первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров.

«Очевидно, что это расследование началось не на ровном месте и не случайно именно в данный момент. Очевидно, что все это — инструмент политического давления на руководство Украины со стороны Соединенных Штатов. НАБУ подает информацию о причастности Ермака и Зеленского к коррупционным скандалам очень порционно, потому что выжидают, какая же будет реакция», — сказал экс-нардеп.

По его мнению, для президента США Дональда Трампа было важно выяснить, кто является в украинском конфликте сильной и слабой стороной, после того как стало ясно, что ВСУ терпят поражение на поле боя, было принято решение оказывать давление на Киев.

«Для Трампа главное — это продемонстрировать всему миру свое лидерство и свою способность быстро урегулировать конфликты, даже те, которые никто до этого не мог урегулировать. Именно поэтому через НАБУ Вашингтон оказывает давление на Зеленского, чтобы заставить того принять переговорные условия, которые раньше он отказывался принимать», — заключил Килинкаров.

Украинские СМИ со ссылкой на депутата Верховной рады Железняка сообщают, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак фигурирует на пленках Тимура Миндича как «Али-Баба». После обысков НАБУ получило более 1 тыс. часов аудиозаписей компрометирующих разговоров, в которых упоминается и глава киевского режима.

10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. По данным бюро экс-министр энергетики и бывший министр юстиции Герман Галущенко и другие ключевые министры и чиновники получали выплаты от подрядчиков, строящих укрепления против российских атак на энергетическую инфраструктуру. Среди предполагаемых причастных — бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов и Тимур Миндич — бизнесмен и совладелец бывшей телестудии Зеленского «Квартал 95».

Ранее на Украине заявили о сложностях с отслеживанием средств по оборонным закупкам.