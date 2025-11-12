На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский может быть причастен к коррупционному скандалу на Украине

Страна.ua: Зеленский появлялся на пленках по делу Миндича о коррупции
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может быть замешан в коррупционном скандале в энергетической сфере, связанном с бизнесменом Тимуром Миндичем. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) страны.

По информации издания, Зеленский появляется на пленках по делу Миндича, которого также называют «кошельком» президента.

«Первое появление Зеленского на «пленках Миндича», которое подтверждает контакт президента с бизнесменом по вопросам энергетики. <...> прокурор САП сообщил, что президент звонил [бывшему министру энергетики Украины Герману] Галущенко после того, как Миндич отправил Зеленскому сообщение», — говорится в сообщении.

Миндич якобы заявил Зеленскому, что Галущенко хочет с ним пообщаться. На вопрос, о чем будет беседа, Миндич сказал бывшему министру, что он должен сказать Зеленскому, что готов сделать все, что скажет глава государства, так как не желает «идти в дворники».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в своих соцсетях о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики.

В тот же день депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что НАБУ провело обыски у бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко и в «Энергоатоме». Позднее эту информацию подтвердил и минюст Украины. Галущенко занимал пост министра энергетики Украины с 2021 по 2025 годы. В июле 2025 года он перешел на пост министра юстиции.

На фоне суда по делу Миндича Гончаренко предположил, что следующим обвиняемым в коррупции станет экс-министр обороны и секретарь Совета безопасности Украины Рустем Умеров.

Ранее на Западе назвали обыски НАБУ у Миндича ответом на политику Зеленского.

