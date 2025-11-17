На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Страшно за страну»: в Раде заявили о потере Киевом контроля над ситуацией в энергетике

Депутат Рады Кучеренко: Киев потерял контроль над ситуацией в энергетике
true
true
true
close
РИА Новости

Правительство Украины утратило контроль над ситуацией в энергетической сфере, что привело к масштабным хищениям государственных средств. Об этом заявил депутат Верховной рады, заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала Novini.LIVE.

«Мне страшно за страну. Правительство не вмешивается и не знает, что происходит в ключевой энергокомпании в стране. Это «Энергоатом» и «Нафтогаз». Вы что смеетесь? Вы кого за идиотов держите?» — возмутился он.

По словам депутата, он был в ужасе, когда ознакомился с докладом премьер-министра Украины Юлии Свириденко, в котором утверждается, что правительство якобы не знало о фактах коррупции в энергетике. Кучеренко назвал ситуацию «полным фиаско».

16 ноября президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания со Свириденко анонсировал решения для «очистки и перезагрузки» управления сферой энергетики и связанными с ней институтами. В частности, он поручил внести на рассмотрение Рады неотложный законопроект об обновлении состава комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского лидера Владимира Зеленского и его «кошельком».

Ранее в Италии назвали коррупционный скандал на Украине разрушительным посланием для ВСУ.

