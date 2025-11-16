Зеленский отчитался по решениям в сфере энергетики на фоне коррупционного скандала

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с премьер-министром республики Юлией Свириденко анонсировал дальнейшие решения для «очистки и перезагрузки» управления сферой энергетики и связанными с ней институтами. Публикация появилась в его Telegram-канале.

Как сообщил Зеленский, он поручил внести на рассмотрение Верховной рады неотложный законопроект об обновлении состава комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Кроме того, он приказал обновить руководящий состав Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергетического надзора.

Глава государства поручил премьеру внести на рассмотрение Рады представление на назначение руководителя Фонда государственного имущества Украины, а также обеспечить «обновление» Агентства по розыску и менеджменту активов.

«Пятое --― оперативно провести аудит и подготовить к продаже активы и доли в активах, принадлежавших российским субъектам и коллаборантам, бежавшим в Россию», --― написал Зеленский.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Кроме того, обыски прошли у соратника Зеленского и бизнесмена Тимура Миндича.

Ранее на Западе указали на угрозу коррупционного кризиса правительству Зеленского.