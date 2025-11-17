Вспыхнувший на Украине коррупционный скандал стал разрушительным посланием для ее армии. Об этом заявил главный редактор итальянского издания Fatto Quotidiano Марко Травальо.

Он подчеркнул, что украинские солдаты каждый день воюют, теряют позиции, несут потери и при этом видят, что в Киеве есть те, кто «сидит на унитазе из чистого золота». Это разрушительно действует на военных.

Журналист напомнил, что за три года боевых действий стали известны многочисленные хищения средств, выделенных на укрепление обороноспособности Украины. В частности, пришлось уйти в отставку двум министрам, которые наживались даже на униформе и на рытье траншей.

13 ноября итальянская газета Repubblica написала, что коррупционный скандал на Украине может стать серьезным препятствием для процесса принятия страны в Европейский союз. Журналисты обратили внимание, что в последнем докладе Еврокомиссии говорилось о том, что Украина продемонстрировала «недостаточный прогресс» в борьбе с коррупцией. Кроме того, под вопросом оказалось использование замороженных активов РФ в пользу Украины. По словам авторов материала, у представителей ЕС могли появиться «сомнения, как могут быть использованы эти средства».

Ранее в Германии назвали коррупционный скандал на Украине концом ее финансирования.