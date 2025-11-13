Стало известно, куда сбежал «кошелек» Зеленского с Украины

«Украинская правда»: бизнесмен Миндич выехал в Польшу за 4,5 часа до обысков

Фигурант громкого дела о коррупции в сфере энергетики на Украине бизнесмен Тимур Миндич, которого также называют соратником президента Владимира Зеленского и его «кошельком», выехал в Польшу за 4,5 часа до начала обысков в его квартире. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

Как стало известно журналистам, 10 ноября в 02:09 по местному времени (03:09 мск) Миндич пересек границу в пункте пропуска Грушев в направлении Польши.

«Это произошло за четыре с половиной часа до обысков», — сообщает издание.

По данным источников, во время обысков у других фигурантов дела нашли доказательства, что они еще 7 ноября знали, что 10 ноября антикоррупционные органы запланировали какие-то мероприятия.

13 ноября Владимир Зеленский ввел санкции против Тимура Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале в сфере энергетики. Согласно указу украинского лидера, Миндич и Цукерман — граждане Израиля. Санкции в отношении обоих вводятся на три года. Их активы на территории Украины будут заблокированы, им запрещено пересекать границу страны и т.д.

10 ноября НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) сообщило о проведении масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. В ходе обысков в квартирах подозреваемых были изъяты в том числе сумки, набитые пачками иностранной валюты.

