Трамп не исключил переговоров с Мадуро

Трамп заявил, что США могут провести переговоры с Мадуро
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Власти США могут провести переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом журналистам заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Возможно, мы проведем некоторые переговоры с Мадуро и посмотрим, что из этого выйдет», – сказал американский лидер.

По его словам, венесуэльская сторона «хотела бы» переговоров с Вашингтоном.

Накануне Мадуро обратился к гражданам США с призывом не допустить войны в Карибском бассейне. Он назвал потенциальный вооруженный конфликт «трагедией» для всей Америки и выразил мнение, что действия Вашингтона направлены против «всего человечества».

16 ноября авианосец США Gerald R. Ford прибыл в Карибский бассейн на фоне эскалации с Венесуэлой. На борту боевого корабля находятся десятки тактических самолетов.

14 ноября Пентагон объявил о начале операции «Южное копье» в Западном полушарии, а Трамп сообщил, что «вроде бы принял решение» по дальнейшим шагам в адрес Венесуэлы — но не раскрыл, какое именно.

Ранее сообщалось, что Мадуро предлагал США контроль над частью нефтяных месторождений Венесуэлы.

