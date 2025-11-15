На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Трамп заявил, что «вроде как принял решение» по Венесуэле

Трамп: мы добились прогресса по Венесуэле в плане прекращения наркотрафика
Evelyn Hockstein/Reuters

США «вроде как» приняли решение по вопросу операции против Венесуэлы, Вашингтон добился прогресса в плане прекращения наркотрафика. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает газета The Hill.

«Я вроде как принял решение… Я не могу сказать вам, что это такое, но мы добились большого прогресса в отношениях с Венесуэлой в плане прекращения потока наркотиков», — сказал он.

Как напоминает Hill, Трамп и другие высокопоставленные чиновники США усилили риторику в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро, назвав его «незаконным лидером» и обвинив в руководстве сетью наркоторговли.

По мнению Трампа, действия США в Латинской Америке приносят результат в борьбе с наркокартелями.

5 ноября Трамп заявил, что уничтожение американскими военными каждого судна, перевозящего наркотики, позволяет спасти до 25 тысяч жизней в США.

Ранее президент Колумбии обвинил США в подготовке вторжения в Латинскую Америку.

Второй срок Трампа
