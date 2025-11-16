На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мадуро предлагал США контроль над частью нефтяных месторождений страны

NYT: Мадуро предлагал США контроль над частью нефтяных ресурсов Венесуэлы
true
true
true
close
Ariana Cubillos/AP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предлагал США передачу контроля над большой частью нефтяных месторождений республики. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Утверждается, что Мадуро, желая избежать военной конфронтации, предлагал президенту США Дональду Трампу получить права на значительную часть энергетических ресурсов республики. По данным издания, американский лидер отказался от переговоров.

Неназванный европейский чиновник пояснил газете, что США повышают градус напряженности в регионе, таким образом надеясь прекратить дальнейшее правление Мадуро. Полагается, что тот может покинуть Венесуэлу или будет задержан и отправлен в США.

Николас Мадуро обратился к гражданам США с призывом не допустить войны в Карибском бассейне. Он назвал потенциальный вооруженный конфликт «трагедией» для всей Америки и выразил мнение, что действия Вашингтона направлены против «всего человечества». Накануне Пентагон объявил о начале операции «Южное копье» в Западном полушарии, а Дональд Трамп сообщил, что «вроде бы принял решение» по дальнейшим шагам в адрес Венесуэлы — но не раскрыл, какое именно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Венесуэлы утвердил план вооруженной борьбы против США.

