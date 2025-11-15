Трамп раскрыл, что его раздражает

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжение конфликта на Украине остается для него раздражающим фактором. Соответствующее заявление он сделал в интервью британскому телеканалу GB News.

«Да, является», — сказал американский лидер в ответ на вопрос о том, является ли украинский конфликт для него раздражающим фактором.

6 ноября Трамп заявил, что в процессе урегулирования украинского конфликта удалось добиться значительных успехов. Он выразил мнение, что в какой-то момент стороны конфликта «поступят очень умно» и заключат мирное соглашение.

3 ноября глава Белого дома заявил, что конфликт на Украине может быть вскоре урегулирован.

Также он сказал, что его терпение в вопросах темпов урегулирования на Украине не имеет предела и не может иссякнуть.

Ранее в США раскрыли, в какой момент Трамп разочаровался в России.